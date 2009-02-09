Шева не допоможе збірній
Михайличенко розповів про підготовку
Олексій Михайличенко розповів про підготовку збірної України до турніру на Кіпрі.
"Спочатку ми планували викликати 24 гравці, але зрозуміло не обійшлося без проблем. Буквально вчора одержав пошкодження Андрій Шевченко, і він не зможе приїхати. Також ми не викликали Олега Гусєва, функціональні кондиції якого не дотягують до рівня збірної. Через травми відсутні Григорій Ярмаш, Станіслав Богуш і Олександр Кучер. Але ми не робимо з цього проблеми. І взагалі не слід говорити, що у нас немає з кого вибирати - кандидати є".
Зараз у розташуванні збірної знаходяться 14 осіб. Динамівці приєднаються до команди на Кіпрі, Євген Левченко і Воронін з Тимощуком поки поза командою.
У збірну повернувся Рустам Худжамов і вперше викликаний Павло Пашаєв.
За словами Михайличенка, ці два матчібудуть дуже важливими для збірної. "Безглуздо стверджувати, що ми награватимемо основний склад зараз. Важливо, щоб хлопці знову відчули себе в колективі збірної, повернули ігрові зв`язки".