Викрадений грузинський арбітр звільнений у Південній Осетії

Викрадений у суботу суддя футбольного чемпіонату Грузії Малхаз Беуклішвілі звільнений в результаті спецоперації південноосетинських правоохоронних органів. Про це повідомив в неділю заступник міністра внутрішніх справ Південної Осетії Віталій Гассиев.

Спецоперацію було проведено ще в суботу ввечері, уточнив він. Стан Беуклішвілі оцінюється як нормальний, він вже спілкувався з родичами. Осіб викрадачів встановити поки не вдалося, проводяться відповідні заходи.

Як повідомлялося раніше, у суботу вранці четверо озброєних осіб зупинили на автотрасі Тбілісі-Сенакі "Мерседес", в якому були двоє арбітрів і один делегат, що їхали на матч чемпіонату Грузії з футболу. Злочинці висадили з машини водія і всіх пасажирів окрім одного, і виїхали на викраденому автомобілі разом із заручником у напрямі Цхінвалі.

За даними МВС Грузії, викрадачі були осетинами. Повідомлялося також, що злочинці зажадали викуп у розмірі 50 тисяч ларі (близько 30 тисяч доларів).

Лента.ру