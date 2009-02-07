Суркіс: за Євро-2012 візьметься "нова структура"

Загальну координацію та контроль за підготовкою України і Польщі до Євро-2012 з 1 березня здійснюватиме нова структура, до складу якої увійдуть фахівці з двох країн-господарів та Європейського футбольного союзу (УЄФА).

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС.

“Ця структура вже створена, ми зараз підшукуємо керівника цієї компанії, і думаю, ща впродовж двох тижнів ця людина буде знайдена”, - сказав Г.СУРКІС.

Він додав, що, власне, кандидатура уже є, але “сьогодні передчасно називати прізвище цієї людини”.

За словами президента ФФУ, у перший рік роботи нового органу в Польщі та Україні у його складі працюватиме 23 співробітники, які утримуватимуться повністю за рахунок бюджету УЄФА, а розміщуватимуться у ФФУ.

На другому і третьому етапах, у 2010-2011 роках кількість співробітників збільшиться до 200, і їм нададуть власний офіс, пошуком якого займається ФФУ.

Як повідомляв УНІАН, рішення про створення окремої структури для проведення Євро-2012 було прийняте УЄФА 10 грудня у Швейцарії на засіданні наглядового комітету з підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.