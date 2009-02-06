Динамо обігрує Рубин

Відбувся цікавий матч між командами з Києва та Казані.

Кияни змогли перемогти з рахунком 1:0 нинішній клуб Сергія Реброва, "Рубин" з Казані. Єдиний м`яч наприкінці другого тайму забив Олександр Алієв, який завдав діагонального удару з лінії штрафної. Українська команда вийшла на гру майже в основному складі, зауважує Football.ua.

В цілому суперники протягом матчу обмінювалися моментами, проте домінування однієї з команд на полі не було. На жаль, доводиться зазначити травму Діакате. Його на 67-й хвилині довелося замінити.

Таким чином, Динамо здобуває перемогу в першому ж матчі нового збору.