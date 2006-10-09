Матерацці написав книгу під назвою ”Що я насправді сказав Зідану”

Захисник збірної Італії з футболу Марко Матерацці випустив витриману в абсурдно-знущальному дусі книгу під назвою "Що я насправді сказав Зідану", в якій викладає свою версію сварки між ним і колишнім капітаном збірної Франції у фінальному матчі чемпіонату світу в Німеччині.

За даними ІТАР-ТАРС, в книзі приводяться 249 можливих варіантів фрази, сказаної Матерацці. При цьому, на думку коментаторів, серед майже двох з половиною сотень безглуздих висловів Матерацці посоромився привести фразу, сказану ним насправді. Як відомо, його слова спровокували Зідана на удар суперника головою в груди, після чого капітан французів був видалений з поля за декілька хвилин до вирішальних післяматчевих пенальті.

Як зразки "інтелектуального" гумору італійського захисника можна привести такі фрази: "Зідан, що ти твориш, ви ще не програли, а ти вже поголив голову", "З тих пір, як помер Фуко, французька філософія - суцільний відстій".

На днях книга надходить в продаж в Італії. На Франкфуртському книжковому ярмарку, що щойно завершився, було укладено декілька контрактів на зарубіжні видання твору. Літературні агенти Матерацці заявляють, що весь свій гонорар він має намір віддати Дитячому фонду ООН (ЮНІСЕФ).

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