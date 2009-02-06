Футболісти збірної України красуватимуться у новій формі (фото)

Федерація футболу України та компанія Аdidas уклали угоду про довгострокове співробітництво до кінця 2016 року, згідно з якою Аdidas стає Офіційним постачальником спортивної екіпіровки для всіх футбольних збірних України.

Контракт підписали учора у Києві президент ФФУ Григорій СУРКІС та голова ради директорів Аdidas Group Герберт ХАЙНЕР.

Г.СУРКІС акцентував увагу, що за контрактом Аdidas забезпечить формою всі 15 українських футбольних збірних (національні чоловічу і жіночу, молодіжні, юнацькі та дівочі, футзальну, з пляжного футболу, студентську та з вадами здоров’я – УНІАН). А крім цього, відповідаючи на запитання, президент ФФУ пообіцяв таку ж форму і гравцям журналістської збірної з футболу.

Г.ХАЙНЕР повідомив, що футбольна форма виконана у синьо-жовтих кольорах із найкращого матеріалу, який забезпечує максимальну зручність та комфорт футболістам під час гри. Він також зазначив, що дизайн форми буде дещо змінюватися щороку за згодою з Федерацією футболу. Крім цього, за словами топ-менеджера компанії, нова форма національної збірної з футболу вже завезена в Україну і сьогодні після обіду її можна придбати у фірмових магазинах Аdidas.

Щодо випробування нової екіпіровки українськими футболістами, то національна збірна вийде на поле у формі Аdidas вже 10 лютого на Кіпрі в матчі проти збірної Словаччини на 12-му Міжнародному турнірі Футбольної асоціації Кіпру.