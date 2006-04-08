В індійській армії запровадили обов`язкові заняття йогою

Для індійських солдатів, дислокованих у горах Кашміру, запроваджено обов`язкові заняття йогою, повідомляє газета Guardian. Командування зважило, що у високогірному регіоні з розрідженим повітрям (у деяких місцях частини розташовані на висоті більше 4000 метрів) солдатам дуже складно підтримувати форму за допомогою звичних пробіжок. При цьому традиційна для йоги комплексна розтяжка разом із спеціальними дихальними заняттями буде ідеальною заміною фізичним вправам.

Був проведений експеримент, впродовж якого більше 100 солдатів з розташованих у Кашмірі частин займалися йогою. У результаті "рівень їх фізичного розвитку значно підвищився, крім того, поліпшилася їх здібність до концентрації, а деякі навіть кинули палити й пити".

При цьому військове командування стверджує, що миролюбна ідеологія йоги зовсім не заважає солдатам у бою. "Ми сприймаємо цю стародавню практику швидше як комплекс вправ, які допомагають подолати стрес", - заявили військовики.

Конфлікт у Кашмірі між Пакистаном і Індією триває з 1947 року. Обидві країни донині тримають великі армійські угруповання, розташовані в горах.

Лента.ру