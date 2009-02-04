До Львова прибув генсек УЄФА

Сьогодні до Львова прибув генеральний секретар УЄФА Девід ТЕЙЛОР для інспектування підготовки об‘єктів до Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, сьогодні Д.ТЕЙЛОР ознайомиться з міжнародним аеропортом «Львів», де відбудеться презентація проекту реконструкції злітної смуги і пасажирського терміналу, відвідає залізничний вокзал, а також огляне центральну частину Львова у вечірній час.

Завтра Д.ТЕЙЛОР огляне будівництво стадіону до Євро-2012, а у Ратуші йому представлять загальний стан підготовки міста до чемпіонату.