Гран-прі Японії виграв пілот Renault

Фернандо Алонсо став переможцем Гран-прі Японії. Міхаель Шумахер лідирував до 37 кола, але на його боліді Ferrari відмовив двигун і він зійшов з дистанції. Таким чином, відрив Алоно від Шумахера разом збільшується до десяти очок. До кінця сезону залишається тільки одна гонка, і у Шумахера практично не залишається шансів на перемогу в чемпіонаті.

Партнер Шумахера по команді Ferrari Феліпе Масса фінішував другим, а пілот Renault Джанкарло Фізікела – третім. Тепер у команди Renault в кубку конструкторів на дев`ять очок більше, ніж у Ferrari.

У Міхаеля Шумахера залишається єдиний шанс стати чемпіоном світу, якщо у Гран-прі Бразилії він стане переможцем, а Фернандо Алонсо не фінішує в очковій зоні або зовсім зійде з дистанції. Для того, щоб завоювати другий чемпіонський титул, Алонсо досить фінішувати в Бразилії восьмим.

Лента.ру