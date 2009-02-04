«Валенсія» дозаявила двох гравців на матчі з «Динамо» в Кубку УЄФА

Суперник "Динамо" по 1/16 фіналу другого по значущості клубного турніру континенту Кубка УЄФА іспанська "Валенсія" дозаявила двох гравців на матчі з киянами, перший з яких відбудеться 18 лютого в столиці на стадіоні "Динамо" ім. В.В.Лобановского.

Ними стали голкіпер Сесар Санчес, який прийшов з "Тоттенхема" і молодий захисник Тьяго Карлето. 19-річний лівий бразилець прийшов з "Сантоса" в січні, але вже встиг отримати травму. Швидше за все, до матчів з динамівцями Карлето, якого керівництво "Валенсії" називає майбутнім клубу, відновитися встигне.

Заявка "Валенсії" на матчі з "Динамо" в Кубку УЄФА:

Воротарі: Ренан, Вісенте Гуайта, Серхіо Састре, Сальвадор Пастор, Сесар Санчес.

Захисники: Курро Торрес, Рауль Альбіоль, Карлос Марчена, Асієр Дель Орно, Алексіс, Мігел, Еміліано Моретті, Давид Ломбан, Артуро, Хауме, Алексис Меркадо, Хосе Кастельс, Тьяго Карлето.

Півзахисники: Хедвігес Мадуро, Давид Албелда, Рубен Бараха, Вісенте Родрігес, Хуан Мату, Хоакін, Мануел Фернандеш, Пабло Ернандес, Еду, Угу Віана, Карлес Мартінес, Хоакін Армеро, Давид Копові, Хоакін Форнер

Нападаючі: Давид Вілья, Фернандо Мор`єнтес, Мігель Ангуло, Давид Силва, Даніель Ольсина, Пабло Бланко

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