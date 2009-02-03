«Арсенал» отримав Аршавіна за хвилини до закриття трансферного вікна
09:12, 03 лютого 2009Спорт
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Сума трансферу - 12 мільйонів фунтів
Пітерський "Зеніт" і лондонський "Арсенал" буквально за хвилини до закриття "трансферного вікна" домовилися про перехід до лондонського клубу російського футболіста Андрія Аршавіна
Остаточно назвати операцію такою, що відбулася можна тільки сьогодні, коли Прем`єр-ліга затвердить підписаний напередодні договір. Агентство Франс-прес стверджує, що договір підписаний до червня 2012 року. Сума трансферу склала 12 мільйонів фунтів стерлінгів. Проте прес-секретар "Зеніту" заявляє, що сума набагато більша, а джерела в "Зеніті" говорять про 16,5 мільйонів фунтів.
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