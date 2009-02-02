Київське "Динамо" обміняло Клебера на його земляка (фото)

Київське "Динамо" уклало контракт з 20-річним бразильським нападаючим "Крузейро" Гільєрме, віддавши натомість латиноамериканському клубові його земляка та колегу по амплуа 25-річного Клебера і грошову компенсацію повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо"

Форвард Мільомем Гусмао Гільєрме, що виступав за юніорську (до 20 років) національну збірну, зіграв в чемпіонаті Бразилії за "Крузейро" 58 матчів і забив 28 м`ячів.

"За Гільєрме ми віддаємо Клебера і доплачуємо близько 5 мільйонів євро, - наводить слова президента клубу Ігоря Суркіса сайт УЄФА. - Враховуючи те, що Клебер коштував нам приблизно стільки ж, це рекордне для нас придбання. Звісно, ми дуже розраховуємо на футболіста, якого запросили на прохання нашого головного тренера. Юрій Сьомін бачив гравця у справі і дуже хотів, щоб він став динамівцем. У Гільєрме відмінні швидкісні якості, дриблінг, бачення поля. І найголовніше - він забивний. Звичайно, йому знадобиться час на адаптацію, але якщо бразилець з цим впорається, ми одержимо дуже сильного нападаючого".