Генсек УЄФА задоволений роботами на київському стадіоні

Генеральний секретар УЄФА Девід ТЕЙЛОР висловив задоволення прогресом, якого вдалося досягти в ході реконструкції Національного спортивного комплексу "Олімпійський" в Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, про це сказав міністр Юрій ПАВЛЕНКО, який супроводжував cьогодні офіційну делегаціу Європейського футбольного союзу під керівництвом Д.ТЕЙЛОРА під час ознайомлення з ходом підготовки НСК "Олімпійський" до проведення фіналу Євро-2012.

Делегати від УЄФА пересвідчилися, що реконструкція спортивної арени проводиться потужними темпами, зазначив керівник Мінспорту.

Д.ТЕЙЛОР привітав команду, яка здійснює реконструкцію НСК "Олімпійський", з істотним прогресом та відзначив надзвичайно великі зміни з часу його останнього візиту.

Інспекційна група УЄФА ознайомилась з ходом виконання проектних та будівельно-монтажних робіт, із системою управління та фінансування проекту реконструкції НСК "Олімпійський".

Європейці отримали відповіді на запитання про консультаційний супровід, а також схему організації функціональних зон на прилеглій до НСК "Олімпійський" території під час проведення Євро-2012.

Під час спілкування Д.ТЕЙЛОР зазначив, що партнерські відносини, які склалися під час підготовки до турніру, сприятимуть розвитку співробітництва. Підсумовуючи результати спільної роботи, Д.ТЕЙЛОР зазначив, що «це рух у правильному напрямку».

У свою чергу Ю.ПАВЛЕНКО висловив упевненість, що фінальний матч чемпіонату Європи 2012 року з футболу відбудеться саме на НСК "Олімпійський". Він зазначив, що міністерство повною мірою виконує всі завдання з підготовки до Євро-2012 і зробить усе можливе, щоб Національний спортивний комплекс був введений в експлуатацію відповідно до графіків, погоджених з УЄФА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 лютого, розпочався чотириденний візит офіційної делегації Європейського футбольного союзу під керівництвом генерального секретаря УЄФА Д.ТЕЙЛОРА.

Інспекційна група, до якої також входять директор Євро-2012 Мартін КАЛЛЕН, комерційний директор УЄФА Філіпп МАРГРАФФ, голова спонсорського комітету та розвитку змагань Алан РІДЛІ та керівник підрозділу Євро-2012 з питань організації заходів Лукас АХЕРМАН, відвідає п’ять українських міст - Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одесу та Львів.