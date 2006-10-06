Черновецький виставив на аукціон футбольний клуб

Футбольний клуб “Арсенал-Київ” виставлено для продажу на аукціон.

Про це повідомляється в сьогоднішньому номері газети “Хрещатик” з посиланням на інформацію Головного управління комунальної власності Києва.

Для продажу пропонується частка територіальної громади Києва у розмірі 80% статутного фонду товариства з обмеженою відповідальність “Футбольний клуб “Арсенал-Київ”.

Початкова ціна продажу становить 1 млн. 100 тис. грн..

Останній термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 10 листопада ц.р. Аукціон відбудеться 14 листопада в приміщенні Української універсальної товарної біржі.

Згідно з інформацією ГУ комунальної власності, балансова вартість основних фондів клубу станом на 30 червня 2006 року становить 298 тис. грн., знос основних фондів - 54,6% (358 тис. грн.). Чистий прибуток (збиток) на кінець червня становить 4 млн. 300 тис. грн., тоді як заборгованість клубу становить 20 млн. 211 тис. грн., з них дебіторська – 2 млн. 352 тис. грн., кредиторська - 17 млн. 859 тис. грн. Дохід товариства від реалізації послуг та товарів за І півріч поточного року становить 28 млн. 360 тис. грн. Вартість активів клубу - 2 млн. 714 тис. грн.

Також повідомляється, що ФК "Арсенал" розташований на вулиці Тургенєвській, 21. У відомостях про земельну ділянку та будівлі зазначається про їхню відсутність.

Довідка УНІАН. ТОВ “ФК “Арсенал-Київ” було створено відповідно до рішення Київради від 8 листопада 2001 р. та розпорядження Київського міського голови з метою підвищення рівня українського футболу, підготовки футболістів найвищого класу, створення футбольної команди міжнародного рівня, утримання професійних футбольних команд, участі у спортивних заходах.

Згідно з затвердженим Статутом ТОВ “ФК „Арсенал-Київ”, 80% статутного капіталу (вартістю 9 тис. 440 грн.) належали Головному управлінню по фізичній культурі і спорту КМДА, 20% (вартістю 2 тис. 360 грн.) – іншим членам Товариства.

13 липня цього року Київська міська рада прийняла рішення про продаж на аукціоні частки територіальної громади Києва в статному фонді товариства ФК “Арсенал-Київ”. Рішення було прийнято у зв’язку з тим, що дане товариство збиткове і потребує залучення інвестицій. Кошти ж, які будуть не витрачені з бюджету столиці на утримання футбольного клубу та кошти отримані від продажу клубу, планується залучити на розвиток дитячого спорту.

22 серпня відбувся оголошений Головним управлінням комунальної власності конкурс по відбору оцінювачів частки комунальної власності (80%) футбольного клубу, переможцем якого стало приватне підприємство "Епрайзер".