Шевченко не вилетів на матч з Італією

Капітан збірної України Андрій ШЕВЧЕНКО не вилетів разом з національною командою до Риму на матч відбіркового раунду Євро-2008 зі збірною Італії.

Як повідомляють джерела спортивного сайту Champion, А.ШЕВЧЕНКО залишився в Києві.

Сайт нагадує, що в А.ШЕВЧЕНКА у вівторок була висока температура. На наступний день з`явилося повідомлення, що температура у А.ШЕВЧЕНКА впала і питання щодо його участі в суботній грі буде вирішуватися тренерським штабом безпосередньо в Італії.

Національна збірна України вилетіла до Рима о 10:30 за київським часом.