Бубка: Олімпіада дедалі ближче, а грошей дедалі менше

Недофінансування спорту може поставити під загрозу олімпійські перспективи України на зимових Іграх у Ванкувері. На цьому наголосив президент Національного олімпійського комітету Сергій БУБКА на засіданні Виконкому НОК.

Він підкреслив, що цей рік є основним етапом у завоюванні ліцензій для участі в зимових Олімпійських іграх 2010 року у Ванкувері, повідомляє прес-служба НОК.

"Кожен старт у зимових видах спорту зараз на вагу золота, тому вкрай необхідно у пріоритетному порядку забезпечити повноцінну підготовку наших спортсменів", - заявив керівник Олімпійського комітету.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що обсяги фінансування спортивних програм Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту скоротилися на 28,1 % у порівнянні із аналогічним показником у 2008 році.

Окрім того, НОК України уже надав поворотну допомогу Міністерству у справах сім`ї, молоді та спорту у розмірі три мільйони сто тисяч гривень.