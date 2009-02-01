Сергій Карякін виграв шаховий супертурнір в Нідерландах

19-річний представник України Сергій КАРЯКІН став переможцем шахового супертурніру Corus Chess 2009, який завершився в неділю у Вейк-ан-Зєє (Нідерланди).

До останнього туру в лідерах з рівною кількістю очок підійшли одразу шість гросмейстерів, але перемогти з них в завершальний день турніру зміг тільки С.КАРЯКІН, чорними фігурами що обіграв Леньєра ДОМІНГЕСА з Куби.

В інших результативних партіях 13-го туру турніру білими перемогли росіянин Олександр МОРОЗЕВИЧ і китаєць Ван ЮЕ, які виграли відповідно в українця Василя ІВАНЧУКА і норвежця Магнуса КАРЛСЕНА.

Внічию свої протистояння в неділю завершили Гата КАМСЬКИЙ (США) - Сергій МОВСЕСЯН (Словенія), Майкл АДАМС (Англія) - Люк ван ВЕЛІ (Нідерланди), Ян СМІТС (Нідерланди) - Левон АРОНЯН (Вірменія), Теймур РАДЖАБОВ (Азербайджан) - Даніель СТЕЛЛВАГЕН (Нідерланди).

Підсумковий стан учасників: КАРЯКІН - 8 очок, АРОНЯН, РАДЖАБОВ і МОВСЕСЯН - по 7,5, КАРЛСЕН і ДОМІНГЕС - по 7, КАМСЬКИЙ - 6,5, ван ВЕЛІ, СМІТС і Ван ЮЕ - по 6, СТЕЛЛВАГЕН, ІВАНЧУК, АДАМС і МОРОЗЕВИЧ - по 5,5.