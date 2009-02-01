Бій Кличко проти Хея може відбутися в Німеччині

Боксерський поєдинок між чемпіоном світу у суперважкій вазі за версіями IBO, WBO і IBF Володимиром Кличком і претендентом Девідом Хеєм може відбутися в Німеччині, а не в Англії (на стадіоні "Стемфорд Бридж"), як повідомлялося раніше, передає Newsru.

За інформацією джерела, наближеного до команди британця, сторони не до кінця пропрацювали багато питань угоди. Так, наприклад, команда українця запевнила, що якщо бій відбудеться в Німеччині, то це викличе величезний ажіотаж і принесе значно більше прибутку, ніж якщо зустріч пройде в столиці Англії.

Джерело також відзначає, що варіант з лондонським "Стемфорд Бридж" залишається в силі і буде розглянутий як запасний, інформує boxingscene.com.

Нагадаємо, що зустріч боксерів запланована на 20 червня.