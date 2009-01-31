Результати 24 туру англійської Прем'єр-ліги

22:06, 31 січня 2009
Спорт
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Лідер - у виграші

У суботу відбулися матчі 24 туру англійської Прем`єр-ліги:

"Манчестер Юнайтед" - "Евертон" 1:0 (Роналду 43 пен.)

"Арсенал" - "Вест Хем" 0:0

"Астон Вілла" - "Віган" 0:0

"Фулхем" - "Портсмут" 3:1 (Джонсон 14, Невленд 71, 80 - Наджент 84)

"Халл Сіті" - "Вест Бромвіч" 2:2 (Менді 44, Феген 69 - Сімпсон 53, Брант 73 пен.)

"Мідлсбро" - "Блекберн" 0:0.

"Сток Сіті" - "Манчестер Сіті" 1:0 (Бітті 45)

"Болтон" - "Тоттенхем"  3:2 (Пюйгреньє 31, Девіс 63, 87 - Бент 73, 75)

Завтра буде зіграно ще 2 матчі: "Ньюкасл" - "Сандерленд" і "Ліверпуль" - "Челсі".

 

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