Результати 24 туру англійської Прем'єр-ліги

Лідер - у виграші

У суботу відбулися матчі 24 туру англійської Прем`єр-ліги: "Манчестер Юнайтед" - "Евертон" 1:0 (Роналду 43 пен.) "Арсенал" - "Вест Хем" 0:0 "Астон Вілла" - "Віган" 0:0 "Фулхем" - "Портсмут" 3:1 (Джонсон 14, Невленд 71, 80 - Наджент 84) "Халл Сіті" - "Вест Бромвіч" 2:2 (Менді 44, Феген 69 - Сімпсон 53, Брант 73 пен.) "Мідлсбро" - "Блекберн" 0:0. "Сток Сіті" - "Манчестер Сіті" 1:0 (Бітті 45) "Болтон" - "Тоттенхем" 3:2 (Пюйгреньє 31, Девіс 63, 87 - Бент 73, 75) Завтра буде зіграно ще 2 матчі: "Ньюкасл" - "Сандерленд" і "Ліверпуль" - "Челсі".

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