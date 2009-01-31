ФІФА не подобаються спільні заявки на проведення ЧС

Президент ФІФА Йозеф Блаттер на прес-конференції в столиці Парагваю Асунсьйоні заявив, що спільні заявки кількох країн на проведення чемпіонатів світу 2018 і 2022 років не прийматимуться. Таким чином, президент ФІФА відхилив заявку Іспанії й Португалії і дав зрозуміти, що заявка Бельгії й Голландії, які планували спільно організувати чемпіонат світу, також не буде прийнята. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Блаттер пояснив своє рішення тим, що досвід проведення чемпіонату світу в двох країнах (Японії та Південній Кореї) в 2002 році виявився невдалим. За словами президента ФІФА, витрати на організацію турніру, проведеного в двох країнах, збільшилися вдвічі.

У штаб-квартирі ФІФА в Цюріху поки не підтвердили заяву Блаттера офіційно. Листи з виявленням намірів провести чемпіонат світу ФІФА приймає до 2 лютого 2009 року.

Чи планують Іспанія і Португалія, чия спільна заявка була відхилена, брати участь у боротьбі за проведення ЧС-2018 і ЧС-2022 окремо, наразі не відомо.

Попередні заявки на проведення ЧС уже подали США, Японія, Росія, Англія, Австралія, Індонезія і Катар. Очікується, що до претендентів на статус країни-господині ЧС-2018 і ЧС-2022 також увійдуть Китай і Мексика.

Країни, які приймуть обидва турніри, будуть названі в грудні 2010 року під час засідання виконавчого комітету ФІФА.

Лента.ру