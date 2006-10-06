Чи побачать українські вболівальники матч Італія - Україна?

За день до відбіркового поєдинку чемпіонату Європи 2008 року між збірними Італії і України, який відбудеться завтра в Римі, українських уболівальників цікавить відповідь на глобальне питання: «Чи вестиметься з Риму трансляція поєдинку на Україну?».

Сайту «Наш спорт» стало відомо, що трансляція буде, але поки не можна остаточно сказати, на якому із всеукраїнських каналів. До полудня п`ятниці остаточно з’ясують, яка з українських телекомпаній оформить права на трансляцію поєдинку.

«У пресі з`являлася інформація про те, що за показ матчу Італія - Україна потрібно заплатити один мільйон євро, - говорить один з високопоставлених співробітників телеканалу «Інтер». - Фігурували навіть суми в межах півтора мільйонів євро, але одна справа, скільки хочуть заробити на перепродажі прав деякі особи, і зовсім інша справа, скільки насправді коштують права на трансляцію. Зараз йдеться про реальні цифри. Звичайно, якщо брати до уваги те, що це відбірковий поєдинок, то ціна все одно висока, але повірте - це набагато менше, ніж заявлений раніше мільйон. Одне я можу сказати точно: вболівальники України побачать трансляцію з Риму на одному із загальнодоступних у країні каналів».

Обком з посиланням на Наш спорт