Матерацці набридло вибачатися

Захисник збірної Італії Марко Матерацці заявив, що втомився шукати шляхи до примирення із Зінедіном Зіданом.

"Я завжди говорив, що готовий миритися, навіть у ФІФА знають про це - я повідомив їх і письмово, і усно, - сказав Матерацці після одного з тренувань збірної Італії - "Скуадра Адзурра" готується до домашнього матчу з українцями".

"Я перепробував чи не всі методи і врешті-решт мені це набридло. Особливо якщо врахувати, що постраждалою стороною є саме я. Через 50 років усі пам`ятатимуть, як мене вдарили, а не як я забив гол".

"Я одержав лист навіть з ООН, у якому вони просили мене пояснити, в чому ж справа. Вони сподіваються організувати зустріч, на якій будемо ми із Зіданом. Якщо вдасться - що ж, здорово. Але я вже втомився від усього цього, і сам прагнути помиритися не буду", - резюмував Марко.

Захисник "Інтера" після фіналу одержав двохматчеву дискваліфікацію за свою образу, що прозвучала в адресу француза, відбув її і готовий допомогти "Скуадрі Адзуррі" на полі".

Корреспондент, за матеріалами football.ua