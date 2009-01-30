УЄФА назвала "фінальні стадіони" на 2011-2012 рр.

Фінал футбольної Ліги чемпіонів 2011 року пройде на лондонському стадіоні "Уемблі", а фінал наступного року - на "Арені Мюнхен", повідомляє офіційний сайт УЄФА .

Фінали Ліги Європи (нова назва Кубка УЄФА) приймуть відповідно: у 2011 році дублінський "Ленсдаун Роуд", який нині закритий на реконструкцію, і в 2012-му - бухарестський "Національ". Місця проведення фінальних матчів двох головних єврокубкових турнірів були визначені виконкомом УЄФА.

"Уемблі" прийме фінал головного єврокубка вшосте в історії, що є рекордом. Після реконструкції, завершеної в 2007 році, оновлений "Уемблі" вміщує 90 тисяч глядачів.

Також варто зазначити, що Дублін і Бухарест раніше не приймали фінали великих турнірів під егідою УЄФА.

РІА "Новости"