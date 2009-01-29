Одесу відвідає Генеральний секретар УЄФА

Генеральний секретар УЄФА Девід ТЕЙЛОР має намір 3-4 лютого відвідати Одесу для ознайомлення з ходом підготовки міста до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив в Одесі на зустрічі з журналістами начальник обласного управління економіки Олег МУРАТОВ.

За його словами, Генсек УЄФА зустрінеться з мером Одеси Едуардом ГУРВІЦЕМ і губернатором Одеської області Миколою СЕРДЮКОМ, перевірить ступінь підготовки першочергових об`єктів Євро-2012, щоб дати відповідь на запитання: "Буде чи не буде проводитися в місті Чемпіонат Європи з футболу?".

Зокрема, Д.ТЕЙЛОР огляне міжнародний аеропорт "Одеса" й стадіон «Чорноморець», де триває реконструкція.

Як повідомлялося, містами, які прийматимуть матчі фінальної частини Євро-2012, визначено Київ, Львів, Донецьк і Дніпропетровськ. Одеса і Харків є резервними містами.

У травні поточного року УЄФА має затвердити остаточний перелік міст, які прийматимуть фінальну частину Чемпіонату Європи з футболу-2012.