«Баварія» скаржиться, що Тимощук вимагає неможливого

Генеральний менеджер Баварії Улі Хенесс заявив, що перехід півзахисника Зеніту Анатолія Тимощука в німецький клуб може не відбутися через вимоги українського футболіста.

"Тимощук виставив вимоги, які ми виконати не зможемо. Тепер все залежить від того, чи готовий він прийняти нашу пропозицію", – наводить слова Хенесса «Спорт день за днем» з посиланням на кореспондента Abendzeitung Патріка Штрассера.

Football.ua