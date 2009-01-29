«Баварія» скаржиться, що Тимощук вимагає неможливого
12:40, 29 січня 2009Спорт
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Трансфер під питанням
Генеральний менеджер Баварії Улі Хенесс заявив, що перехід півзахисника Зеніту Анатолія Тимощука в німецький клуб може не відбутися через вимоги українського футболіста.
"Тимощук виставив вимоги, які ми виконати не зможемо. Тепер все залежить від того, чи готовий він прийняти нашу пропозицію", – наводить слова Хенесса «Спорт день за днем» з посиланням на кореспондента Abendzeitung Патріка Штрассера.
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