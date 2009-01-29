Надійшли у продаж квитки на матч Динамо – Валенсія (ціни)

Квитки на перший матч 1/16 фіналу Кубка УЄФА, в якому київське «Динамо» 18 лютого прийматиме «Валенсію» (Іспанія), надійшли у продаж.

Як повідомили УНІАН у прес-службі футбольного клубу "Динамо", вартість квитків, залежно від обраного сектору, становить 30, 40, 60, 80, 100, 150 і 200 гривень.

У касах можна придбати не більше десяти квитків в одні руки. Бажаючим оформити колективну заявку необхідно звертатися безпосередньо у ФК «Динамо».

Змінено час початку матчу - «Динамо» і «Валенсія» зустрінуться на київському стадіоні ім. Валерія Лобановського о 19.00, а не о 20.00, як планувалося раніше.

Матч-відповідь буде зіграний у Валенсії 26 лютого.