Новий стадіон Донецька контролюватиме система «розумний дім»
Прагнемо до категорії "Еліт"
Новий стадіон Донецька «Донбас Арена» контролюватиметься системою автоматизованого управління будівлею (BMS), яка більш відома під назвою «розумний дім».
Як повідомили УНІАН у прес-службі стадіону, ця технологія повністю відповідає стандартам, що висуваються УЄФА до споруд категорії «Еліт», до яких належатиме стадіон.
Перш за все, система BMS дозволить забезпечити максимальну безпеку глядачів і повний моніторинг усіх інженерних систем, що знаходяться на «Донбас Арені». А отже, дасть можливість повністю контролювати системи життєзабезпечення споруди.
Зокрема, «розумний дім» включає моніторинг і управління ліфтами, системами вентиляції, електропостачання стадіону від міських підстанцій і внутрішніх дизельних генераторів, кондиціонування й опалення. За допомогою цієї технології можна щохвилини стежити за станом високовольтного устаткування, внутрішнього й зовнішнього освітлення, систем холодного та гарячого водопостачання і каналізації.
Крім того, BMS дозволяє контролювати системи безпеки та контролю доступу, охоронну сигналізацію й відеоспостереження, інженерні системи та устаткування з догляду за футбольним полем, а також системи протипожежної безпеки й багато що інше.
Одержані за допомогою цієї технології дані оброблятимуться за допомогою декількох сотень спеціальних промислових контролерів (programmable logic controller) - комп`ютерів у особливому промисловому виконанні. «Серцем» усієї системи стане приміщення диспетчерської, куди стікатиметься інформація у вигляді так званих мнемосхем на екранах великоформатних моніторів.
Управляти всією цією технікою й обробляти одержані дані буде спеціальна диспетчерська служба, яку найближчим часом створять на «Донбас Арені». Як запевнили в прес-службі, складатиметься вона буде винятково з висококваліфікованих інженерів.