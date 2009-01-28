Одеса має реальні шанси прийняти Євро-2012

Верховна Рада України допоможе керівництву Одеси у вирішенні актуальних проблем підготовки до проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, «для чого знадобиться втручання центральної влади».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив перший заступник Голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ на зустрічі з мером Одеси Едуардом ГУРВІЦЕМ.

«Одеса - серед пріоритетних міст у цьому питанні, що мають реальні шанси прийняти Євро-2012, - відзначив перший віце-спікер. - Це те місто, яке може привернути увагу не тільки можливостями прийому учасників і гостей майбутнього чемпіонату Європи з футболу, а й розвиненою туристичною і готельною інфраструктурою, красою архітектури центральної частини міста».

На думку О.ЛАВРИНОВИЧА, «щоб успішно впоратися з програмою підготовки до Євро-2012, муніципальній владі доведеться приділити особливу увагу питанням розвитку спортивних об`єктів і транспортних розв`язок».

У свою чергу, мер Одеси поінформував першого заступника Голови ВР про перспективи розвитку міста, підготовку до реконструкції Одеського міжнародного аеропорту.

Відповідаючи на запитання журналістів з приводу затягування керівництвом Міністерства оборони термінів передачі в комунальну власність міста стадіону «СКА», О.Лавринович висловив подив з приводу влаштованої тяганини з урахуванням того, що «судові процеси завершені, і стадіон за правом належить місту».

«Не можу збагнути, чим при цьому керуються чиновники відомства, блокуючи передачу стадіону місту», - додав перший віце-спікер, відзначивши при цьому, що «це швидше питання до міністра оборони й прем`єр-міністра, чому вони не роблять необхідних кроків, а якщо роблять – всупереч волі закону й волі одеситів».