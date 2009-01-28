Зірку Прем'єр-ліги підозрюють у згвалтуванні

Підозрюваний у згвалтуванні найдорожчий футболіст британської Прем`єр-ліги, гравець клубу "Манчестер Сіті" і збірної Бразилії Робіньйо заявив про готовність співпрацювати зі слідством, повідомляє агентство Ассошиейтед Прес з посиланням на представників поліції.

Робіньйо був арештований у вівторок у справі про згвалтування в одному з нічних клубів на півночі Великої Британії, відзначає агентство.

За даними телеканалу Ськай Ньюз, заяву в поліцію про згвалтування подала 18-річна дівчина.

"Ми підтверджуємо, що Робіньйо сьогодні зустрівся з представниками поліції в рамках кримінального розслідування", - повідомив прес-секретар Робіньйо на інтернет-сайті футбольної зірки.

За його словами, Робіньйо "заперечує будь-які звинувачення в криміналі на свою адресу, вважає, що не зробив нічого поганого, і готовий з радістю співпрацювати із слідством".

За даними представників поліції, які не впізнали в затриманому зірку британської Прем`єр-ліги, скандальна подія мала місце 14 січня.

Після дачі свідчень Робіньйо був відпущений під заставу, сума якої не розголошується.

Через декілька днів після інциденту, Робіньйо без дозволу залишив тренувальну базу "Манчестер Сіті" в іспанському Тенеріфе і повернувся до Бразилії, пославшись "на сімейні обставини".

Влітку минулого року Робіньйо перейшов з мадридського "Реала" до англійського "Манчестер Сіті" за рекордні у футбольній історії Великої Британії 32,5 мільйона фунтів стерлінгів.

РІА “Новости”