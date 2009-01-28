Валуєв готовий до бою з будь-яким з братів Кличків

Російський боксер Микола Валуєв, який має титул чемпіона світу за версією WBA (Світова боксерська асоціація) у важкій вазі, готовий у будь-який час зустрітися на рингу з будь-яким з братів Кличків. Про це заявив Вільфрід Зауерланд - керівник промоутерської компанії Sauerland Event, який представляє інтереси Валуєва, повідомляє Associated Press.

За словами Зауерланда, протягом останнього року представники російського боксера не одержували ніяких пропозицій від братів Кличків. Проте 26 січня Віталій Кличко заявив, що організації його бою з Валуєвим заважає американський промоутер росіянина Дон Кінг.

Кличко зазначив, що Кінг постійно висуває "додаткові умови". Проте український спортсмен вважає, що гонорар має бути поділений між боксерами порівну, оскільки в цьому поєдинку зустрінуться два чемпіони світу.

Віталій Кличко має чемпіонський титул за версією WBC (Світова боксерська рада), а його молодший брат Володимир - за версіями IBF (Міжнародна федерація боксу) і WBO (Світова боксерська організація).

27 січня менеджер братів Кличків Бернд Бенте розповів, що три тижні тому він намагався домовитися з Доном Кінгом про організацію бою Валуєва з одним з українців. За словами Бенте, американський промоутер сказав, що будь-який з братів Клічків нокаутує росіянина. Відтак Кінг зажадав, щоб у разі поразки Валуєва він одержав частину прав на майбутні бої братів Кличків.

Лента.ру