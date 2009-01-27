Віталій Кличко: Володимир виграв у мене бій з Девідом Хеєм

Український боксер Володимир Кличко, чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями IBF, WBO і IBO, зізнався, що повернення його старшого брата Віталія в професійний спорт після чотирирічної перерви створило ряд проблем.

"Я не вітав повернення Віталія в бокс, оскільки нам тепер доводиться ділити суперників. Але водночас я пишаюся його перемогою над Семюелем Пітером і чемпіонським титулом", - зазначив Кличко-молодший на прес-конференції в Москві.

Найближчим боєм, який проведе Володимир, стане бій проти британця Девіда Хея. Свого суперника боксер "виграв" у брата в орлянку. "У журналі Men`s Health була фотографія Хея, який в руці тримав відрізану голову Володимира, - розповів Віталій. - Такого я стерпіти не міг і пообіцяв Хею, що поб`ю його на рингу. Проте Володимир теж хотів зустрітися з британцем, і ми вирішили розіграти його в монету. Виграв Володя, він - везунчик".

Поєдинок Володимира Кличка і Девіда Хея, швидше за все, пройде в Лондоні в червні.

РІА "Новости"