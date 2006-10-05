УЕФА перенесло рішення про господаря фіналу Євро-2012

Сьогодні Виконком УЄФА ухвалив рішення, згідно з яким господаря фінальної частини Євро-2012 з футболу буде визначено у квітні наступного року. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Федерації футболу України.

Спершу виконком планував визначити переможця тендеру на право проведення фінальної частини змагання 8 грудня на своєму черговому засіданні. Однак „виконком УЄФА ухвалив рішення не поспішати з визначенням господаря Євро-2012, а надати претендентам час для вдосконалення документів, гармонізувати відповідні контракти з містами, де заплановано проведення змагань”, сказав прес-службі ФФУ президент ФФУ, член виконкому УЄФА Григорій СУРКІС, який бере участь у засіданні Виконкому в словенській Любляні.

Як відомо, Україна та Польща претендують на проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.