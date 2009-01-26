Жеребкування фіналу Євро-2009 пройде в Донецьку 12 червня

12 червня 2009 року в Донецьку відбудеться жеребкування фінального туру чемпіонату Європи 2009 року з футболу серед юнаків віком до 19 років.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міськради. За результатами жеребкування, команди будуть розбиті на дві групи. У фінальній частині Чемпіонату Європи 2009 року візьмуть участь 7 команд, які перемогли в результаті двох попередніх відбіркових раундів, а також збірна команда України, як господарка турніру.

Команди-учасники визначаться по закінченню еліт-раунду, ігри якого пройдуть до 10 червня 2009 року включно.

Ігри фінальної частини Чемпіонату пройдуть у 2-х групах (по 4 команди в Донецьку та Маріуполі) по круговій системі, коли кожна з команд грає з іншими командами групи по 1 матчу.

По 2 команди, які зайняли в 1 та 2 місця в своїй групі, вийдуть до півфіналу. Переможці півфіналів розіграють звання чемпіона Європи 2009 року з футболу серед юнаків до 19 років.

Матч за 3 місце регламентом чемпіонату не передбачено.

Згідно з регламентом, учасники прибувають за 2 дні до початку Чемпіонату. Приблизна дата прибуття учасників на чемпіонат - 19 липня 2009 року.

За інформацією прес-служби, для розміщення учасників Чемпіонату визначено 4 готелі в Донецьку: «Атлас» (розміщення 4-х команд), «Єва» (розміщення арбітрів), «Вікторія» (розміщення гостей і представників УЄФА), «Ліверпуль» (розміщення гостей УЄФА).

Ігровими стадіонами для офіційних ігор Чемпіонату визначено: «Олімпійський» (м. Донецьк) і стадіон «Металург» (м. Маріуполь).

Тренувальними базами будуть «Олімпік», стадіон «Смолянка», «Титан».