Брати Клички прибули в Москву на переговори

Чемпіони світу за трьома версіями серед боксерів-професіоналів українці Віталій і Володимир КЛИЧКИ прибули в неділю до Москви, повідомляє ІТАР-ТАРС.

У російській столиці вони проведуть півтора дні, і свій візит називають чисто діловим. У понеділок вони проведуть прес-конференцію, на якій можуть розкрити секрети переговорів щодо наступного бою Володимира, – вірогідно, з британцем Девідом ХЕЄМ, після чого залишать Москву.

Однією з цілей відрядження заплановано переговори з російськими телеканалами. Це побічно підтвердив генеральний директор промоутерської компанії братів КЛИЧКІВ «К2 Іст Промоушнз» Олександр КРАСЮК: «На 2009 рік у нас не менш амбітні плани. Пройшовши своєрідний випробувальний термін, ми маємо виходити на дещо серйозніший рівень і формувати основні канали популяризації і лояльність наших партнерських телеканалів на міжнародному рівні».

За його словами, зараз ведуться переговори з російськими телеканалами щодо прямих трансляцій турнірів за участю братів КЛИЧКІВ або їхніх поєдинків з російськими боксерами на території Росії та Білорусі.

О.КРАСЮК також повідомив про підготовку до підписання контрактів з «деякими цікавими зарубіжними боксерами», а також про “переговори з телеканалами їхніх рідних країн” щодо купівлі їхніх поєдинків.

«Деякі наші поєдинки показали в Україні рекордний рейтинг, безумовно, йдеться про бої братів КЛИЧКІВ, коли велика половина, а то і мало не вся телеаудиторія України дивилася телеканал «Інтер», - цитує його прес-служба промоутерської компанії.