Бекхем забив перший гол за «Мілан»
18:58, 25 січня 2009Спорт
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Підопічні Анчелотті розгромили "Болонью"
|Фото АР
У матчі 20-го туру серії А підопічні Карло Анчелотті розгромили господарів поля з рахунком 4:1. Марко ді Вайо з пенальті вивів "Болонью" вперед у дебюті зустрічі, але гол Кларенса Зеєдорфа і дубль Кака, (один м`яч з одинадцятиметрової позначки), створили гостям комфортне лідерство.
У кінцівці гри свій перший гол в італійському чемпіонаті забив Бекхем. Півзахисник збірної Англії, який виступає за "Мілан" на правах оренди, завдав потужного удару повз воротаря в ближній верхній кут.
|Фото Reuters
"Мілан" набрав 40 очок, поступаючись в турнірній таблиці лише "Ювентусу" і "Інтеру", в активі яких по 43 очки.
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