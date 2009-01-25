Помер народний депутат від ПР, президент ФК «Зоря»

На 33-му році життя після важкої, тривалої хвороби помер народний депутат України, почесний президент ФК "Зоря" (Луганськ) Валерій Букаєв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба футбольного клубу.

В.Букаєв – уродженець Краснодону. У 2003 році закінчив Луганський регіональний інститут менеджменту за фахом "Фінанси" (кваліфікація - економіст з фінансової роботи).

З 1995 року – приватний підприємець. Був директором Краснодонської філії ТОВ "Мет-Люкс-Сервіс", засновником ТОВ "Укр-Гермес" та ТОВ "Укр-Вікойл".

З 2006 року - голова наглядової ради ТОВ "Партнер Банк", засновник ТОВ "Луганськінтерресурс", президент футбольного клубу "Зоря" (Луганськ).

У 2002-2006 р.р. був депутатом Краснодонської міськради, у 2006-2007 р.р. - депутат Луганської обласної ради від Партії регіонів. З листопада 2007 року - народний депутат України VІ скликання. Пройшов у парламент під №101 списку Партії регіонів. Став членом Комітету Верховної Ради з питань бюджету.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня 2008 р. ЗМІ повідомили про смерть депутата. Зокрема , пролунала інформація про те, що останнім часом В.Букаєв проходив курс лікування від раку в клініках Німеччини. У той же день прес-служба ФК "Зоря" спростувала дані про смерть почесного президента клубу.

В.Букаєва вважали одним з найбільш впливових бізнесменів Луганської області. У сфері його впливу перебувають такі структури, як "Укр-Вікойл" і "Укр-Гермес", що торгують нафтопродуктами, компанія "Лугвугілля", що постачаяє устаткування вугільним підприємствам, фермерське господарство "Краснодон-Агро", ФК "Зоря", що виступає в українській Прем`єр-лізі.

Одружений, мав двох дітей – сина Данила (1998 р.н.) та доньку Марію (2002 р.н.)