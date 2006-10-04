Блохін: у Шевченка 38, Шовковському потрібна операція

Головний тренер національної збірної України з футболу Олег БЛОХІН констатує, що національна команда має “певні психологічні проблеми”.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Федерації футболу України, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Кончі-Заспі, приуроченій двом офіційним матчам відбірного турніру ЧЄ-2008 проти збірних Італії та Шотландії.

„Команда має певні психологічні проблеми”, - сказав О.БЛОХІН.

Він відзначив, що національна збірна вкотре потерпає від кадрових проблем, адже проблемною є позиція воротаря, актуальним залишається місце правого захисника, психологічно більшість футболістів зараз перебувають у не найкращому стані. Крім того, капітан команди Андрій ШЕВЧЕНКО прибув на збори з температурою 38, і якщо найближчими днями вона не знизиться, то його шанси на участь у обох матчах є мінімальними.

О.БЛОХІН зазначив, що воротарю Олександру ШОВКОВСЬКОМУ заплановано після відбірних матчів зробити операцію.

Водночас тренер підкреслив, що говорити зараз про проблему воротарів недоцільно – необхідно дивитися глибше: проблема в українському футболі існує в цілому у доморощених гравцях.

„В’ячеслав КЕРНОЗЕНКО в останньому матчі чемпіонату України був вилучений, Богдан ШУСТ після травми зараз знаходиться не в найкращій формі, а Олександр ШОВКОВСЬКОМУ зараз психологічно складно. І несправедливим було б звинувачувати у останніх подіях одного голкіпера, адже у футбол грає вся команд. Правильно було б підтримати його, адже кожна людина припускається помилок”, - сказав О.БЛОХІН.