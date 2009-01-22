Шева знову забив за Мілан (відео)

Італійський "Мілан" в товариському матчі в Німеччині обіграв місцевий "Ганновер 96" з рахунком 3:2. Дубль на рахунку Філіппо Індзагі, ще один гол забив наш Андрій Шевченко, пише Сегодня.

"Россонері" пропустили на 10-ій хвилині з пенальті і в першому таймі відігратися так і не змогли. А в другому Шева красивим ударом з межі штрафного після пасу Індзагі рахунок зрівняв, і вже через дві хвилини Піппо виводить "Мілан" вперед. На 75-ій хвилині відігралися вже німці, але Індзагі поставив крапку в матчі.

Перемога підопічних Карло Анчелотті - 3:2.

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