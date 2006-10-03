Футболіста ”Челсі” поховали на полі стадіону (фото)

Лондонський "Челсі" пошанував пам`ять знаменитого футболіста Пітера Осгуда, який забив 150 голів у 380 матчах за команду, передає ВВС News. Разом з "Челсі" Осгуд виграв Кубок Англії в 1970-му році, забиваючи на кожній стадії цього турніру, і Кубок Кубків в 1971 році.

Прах спортсмена, який помер в березні цього року, похований під 11-метровою позначкою ігрового поля стадіону "Стемфорд Бридж", на якому команда Романа Абрамовича проводить свої домашні матчі.

З нинішніх гравців "Челсі" на церемонії поховання були присутні капітан команди і збірної Англії Джон Террі і провідні півзахисники Френк Лемпард і Джо Коул.

Лента.ру