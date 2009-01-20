Віталій Кличко обрав місце чемпіонського бою

Бій Віталія Кличка з кубинцем Хуаном Карлосом Гомесом, в якому український боксер захищатиме титул чемпіона світу за версією WBC (Світова боксерська рада), відбудеться в Штутгарті. Як розповів один з менеджерів Кличка, двобій пройде 21 березня на арені Hanns Martin Schleyer Halle, повідомляє Лента.ру з посиланням на Associated Press.

Про те, що бій Кличко - Гомес відбудеться 21 березня, стало відомо ще 12 січня, проте як місце його проведення розглядалася не тільки Німеччина, а й США. Організацією поєдинку займатиметься промоутерська компанія братів Кличків K2 Promotions.

Арена Hanns Martin Schleyer Halle була відкрита 1983 року і вміщує близько 15500 глядачів.