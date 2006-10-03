Янукович: видатки на підготовку до Олімпійських Ігор будуть значно збільшені

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ та президент Міжнародного олімпійського комітету Жак РОГГЕ обговорили питання розвитку міжнародного олімпійського руху, участі України у цьому процесі, а також підготовки українських спортсменів до Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні.

Як повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів, зустріч В.ЯНУКОВИЧА з Ж.РОГГЕ відбулася сьогодні.

Ж.РОГГЕ подякував В.ЯНУКОВИЧУ за те, що вдалося зробити йому у сфері розвитку спорту в Україні під час перебування на посаді президента Національного олімпійського комітету. „Це були відмінні результати”, - підкреслив керівник МОК. Президент Міжнародного олімпійського комітету також високо оцінив ратифікацію Україною Міжнародної Конвенції про боротьбу з допінгом у спорті. „Україна - одна з небагатьох країн світу, що ратифікували цю конвенцію”, - зазначив він.

Зі свого боку В.ЯНУКОВИЧ відзначив значний внесок Ж.РОГГЕ в розвиток міжнародного олімпійського руху та подякував за підтримку НОК України з боку Міжнародного олімпійського комітету.

Прем’єр-міністр також повідомив, що в державному бюджеті на 2007 уряд передбачає значно збільшити у порівнянні з 2004 роком обсяг видатків на підготовку українських спортсменів до Олімпійських ігор. “Адже головне навантаження ляже на плечі наших атлетів саме у 2007 році”, - зазначив В.ЯНУКОВИЧ. За його словами, вже найближчим часом уряд разом з Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту та НОК затвердить Програму підготовки до Олімпіади-2008. До цієї роботи будуть також залучені громадськість та спонсори.