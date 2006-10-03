Мороз подарував футболісту книжку «Біблійні мотиви у російській ліриці 20 століття»

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ сьогодні взяв участь у святкуванні 70-річчя ветерана київського «Динамо» Віктора КАНЕВСЬКОГО.

«Це був справді прекрасний час, свіже відчуття молодості і утвердження свободи, такої, як ми, молоді, її сприймали», - сказав О.МОРОЗ, згадуючи футбольні матчі за участю київського «Динамо» у шістдесяті роки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, за словами голови Верховної Ради України, коли «Динамо» у 1961 році виграло чемпіонат СРСР, «це було таке піднесення, ніби ще один космонавт полетів».

«Приклад такого майстра, як КАНЕВСЬКИЙ, має бути запалювальним для всіх – і для тих, хто професійно займається футболом, і для молоді, яка виходить на поле», - вважає О.МОРОЗ.

Назвавши поіменно склад тодішньої команди, О.Мороз зазначив, що «ми брали за взірець «Динамо», це було наше «Динамо», це було патріотичне виховання населення, яке об’єднувало всіх». «Цього відчуття сьогодні не вистачає», - сказав він.

Разом з тим О.МОРОЗ відзначив внесок Федерації футболу України у напрямку розвитку дитячого і юнацького футболу. «Це ті джерела, які будуть насичувати команду нашими талановитими земляками. Якщо ви бачили гру молодіжної збірної на чемпіонаті Європи, то зрозумієте – це хлопці, на яких можна покластися», - сказав голова Верховної Ради України.

На думку О.МОРОЗА, збереженню кращих футбольних традицій, розвитку футболу в Україні і у цьому контексті патріотичному вихованню молоді могло б посприяти ініціювання і ухвалення відповідних законів.

Голова Верховної Ради вручив ювіляру подарунки - книгу «Біблійні мотиви у російській ліриці 20 століття», дерев’яну розписну вазу і годинник.