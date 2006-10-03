Як Шева відсвяткував своє 30-ліття

Андрієві Шевченку виповнилося 30 років у п’ятницю, 29 вересня, але тільки після того, як його клуб у суботу зіграв з "Астон Віллою", настав час розслабитися.

Адріано Галліані, Арьєдо Браїда і Кларенс Зеедорф потрапили в число запрошених на вечірку з нагоди 30-ліття нападаючого "Челсі" і збірної України Андрія Шевченка.

Що б не було мотивом переходу Шевченка з "Мілану" у "Челсі", зі своїм першим закордонним клубом в Андрія збереглися чудові стосунки.

Незважаючи на те, що українець залишив після себе порожнечу в серцях міланських тіффозі, багато хто з яких дотепер не змирилися з його переїздом на Туманний Альбіон, усі без винятку представники "Мілана" із задоволенням прийняли запрошення на святкування дня народження і прибули в Лондон.

Місцем проведення свята Шевченко вибрав розташований на Пікаділлі ресторан "Кокун", а час - недільний вечір, тому представникам "Мілану" довелось поквапитися і відразу ж після закінчення гри з "Сієною" зайняти місця в літаку.

Вітати Шевченка поїхали віце-президент Галліані, генеральний директор Браїда, який відіграв півтора тайму Кларенс Зеєдорф, який був футболістом, а нині є одним із працівників клуба Леонардо та інші керівники.

Компанію їм повинен був скласти і Карло Анчелотті, але в останній момент тренер "Мілану" відмовився через сімейні проблеми. Його дочці мали зробити операцію, але Анчелотті все одно зволів знаходитися поруч.

Крім італійських гостей, у число запрошених потрапили друзі і родичі Шевченка, деякі партнери по новому клубі і, звичайно ж, президент "Челсі" Роман Абрамович, що ігнорував усіх, хто намагався заговорити з ним про купівлю-продаж гравців.

Кореспондент.net за матеріалами Динамо (Київ) від Шурика