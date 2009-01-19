Президент ФІФА: криза відучить витрачати мільйони на “зірок”

Світова фінансова криза примусить футбольні клуби займатися вихованням своїх гравців, заявив на відкритті Кубка Співдружності у суботу президент ФІФА Зепп Блаттер.

"Футбол не може опинитися осторонь кризи. Зараз пройшла перша його хвиля – свого роду цунамі, - зазначив головний футбольний чиновник планети. - Безперечно, криза торкнеться до певної міри футбольних клубів, які мусять тепер приділити велику увагу вихованню своїх гравців, а не витрачати величезні гроші на купівлю зірок. Дуже важливо зберегти у футболі хорошу організацію, надію і емоції".

РІА “Новости”