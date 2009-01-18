Результати 22-го туру англійської Прем'єр-ліги

"Матч туру" - завтра

Закінчилися сьогоднішні два матчі англійської Прем`єр-ліги Вест Хем - Фулхем 3:1 (ді Мікеле 7, Ноубл 60 пен., К.Коул 76 - Кончеські 23) Тоттенхем - Портсмут 1:1 (Дефо 70 – Ньюждент 58) Нагадаємо, що вчора зіграні матчі: Блекберн - Ньюкасл 3:0 (Маккарті 61 пен., Робертс 66, 86) Болтон - МЮ 0:1 (Бербатов 90) Челсі - Сток Сіті 2:1 (Беллетті 88, Лемпард 90+4 - Ділеп 30) Манчестер Сіті - Віган 1:0 (Сабалета 53) Сандерленд - Астон Вілла 1:2 (Коллінз 11 - Мілнер 60, Баррі 80 пен.) Вест Бромвич - Міддлсбро 3:0 (Брант 4, Корен 54, 67) Халл Сіті - Арсенал 1:3 (Кузен 65 - Адебайор 30, Насрі 82, Бендтнер 86) Завтра тур закінчиться грою Ліверпуль - Евертон, після якої Ліверпуль може повернути лідерство, а Евертон наблизиться до лідируючої п`ятірки на триочкову відстань. Турнірне становище 1. МЮ 47 очок (гра в запасі) 2. Ліверпуль 46 (гра завтра) 3. Челсі 45 4. Астон Вілла 44 5. Арсенал 41 6. Евертон 35 (гра завтра) 7. Віган 31 8. Вест Хем 29 9. Халл Сіті 27 10. Фулхем 26 (дві гри в запасі) 11. Манчестер Сіті 25 (гра в запасі) 12. Портсмут 24 (гра в запасі) 13. Болтон 23 14. Сандерленд 23 15. Ньюкасл 23 16. Тоттенхем 21 17. Блекберн 21 (гра в запасі) 18. Міддлсбро 21 19. Сток Сіті 21 20. Вест Бромвич 21

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