Абрамович витратив на "Челсі" сотні мільйонів доларів

Інформація, яка з`явилася в неділю, про те, що російський бізнесмен Роман Абрамович нібито збирається продати футбольний клуб "Челсі" одній з держав Перської затоки, не відповідає дійсності, повідомив РІА "Новости" телефоном Джон Манн, начальник прес-служби компанії Millhouse Capital, яка керує активами Абрамовича.

"Інформація, надрукована в Sunday Times, не відповідає дійсності, і клуб "Челсі" вже розглядає варіант звернутися до суду через публікацію хибної інформації", - заявив він.

У неділю британське видання Sunday Times повідомило, що Абрамович може продати англійську футбольну команду одній з держав Перської затоки. Зокрема, за даними джерел газети в арабських країнах, представники бізнесмена нібито недавно їздили до Саудівської Аравії та ОАЕ з метою "прозондувати грунт" на інтерес арабів до "Челсі".

З моменту придбання "Челсі" в 2003 році, Абрамович витратив на футбольний клуб сотні мільйонів фунтів стерлінгів. За кілька останніх років він не тільки покрив величезні борги клубу, а й вклав значні кошти в придбання нових гравців і розвиток інфраструктури клубу.