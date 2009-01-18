Результати 22-го туру англійської Прем'єр-ліги

МЮ виходить на перше місце

Вчора зіграно 7 матчів 22-го туру англійської Прем`єр-ліги Блекберн - Ньюкасл 3:0 (Маккарті 61 пен., Робертс 66, 86) Болтон - МЮ 0:1 (Бербатов 90) Челсі - Сток Сіті 2:1 (Беллетті 88, Лемпард 90+4 - Ділеп 30) Манчестер Сіті - Віган 1:0 (Сабалета 53) Сандерленд - Астон Вілла 1:2 (Коллінз 11 - Мілнер 60, Баррі 80 пен.) Вест Бромвич - Міддлсбро 3:0 (Брант 4, Корен 54, 67) Халл Сіті - Арсенал 1:3 (Кузен 65 - Адебайор 30, Насрі 82, Бендтнер 86) Тур завершать сьогоднішні матчі Вест Хем - Фулхем, Тоттенхем - Портсмут і завтрашній Ліверпуль - Евертон. З 47 очками МЮ нині на першому місце і чекає результату Ліверпуля, у якого 46 очок.

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