Юнацька збірна України з футболу вийшла у фінал міжнародного турніру

Юнацька збірна України з футболу (U-17) вийшла у фінал міжнародного турніру, що проходить в Мінську (Білорусь).

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФФУ, навіть незважаючи на поразку в заключній зустрічі групового етапу українські футболісти посіли перше місце у групі «Б» та отримали право на участь у фіналі турніру.

Зокрема, після трьох матчів юнацькі збірні України, Білорусі та Бельгії набрали однакову кількість очок (по 6), і тому все вирішувало співвідношення забитих та пропущених м’ячів у матчах між ними. У підсумку на вершині опинилася українська команда, яка в суботу, 17 січня, спробує вибороти головний приз турніру у зустрічі з росіянами.

Як повідомляв УНІАН, юнацька збірна України з футболу (U-17) 11 січня перемогла команду Бельгії з рахунком 3:0, а 13 січня збірну Литви − 8:0. Проте вчора, під час останнього матчу групового етапу поступилася господарям, збірній Білорусі, з мінімальним рахунком 0:1.

До складу юнацької збірної з футболу (U-17) входять футболісти 1992 року народження.