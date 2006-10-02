Майстри рукопашного бою покажуть журналістам свої прийоми

7-8 жовтня о 10-00 в спортивному комплексі КПІ (вул. Польова, 38) відбудуться семінар і тренувальний курс „Особиста безпека журналіста”, який проводить Керівництво Національної федерації рукопашного бою (НФРБУ). Видатні майстри з Німеччини, Голландії, Шотландії та Англії, В’єтнаму, Росії (загалом з 15 держав) продемонструють переваги техніки рукопашного бою порівняно з іншими відомими стилями. Плануються ексклюзивні інтерв’ю з паном Нірінгом (9 дан, Німеччина), паном Гартвичем (7 дан, Людина року-2003 у США) та іншими провідними світовими майстрами. На урочистому відкритті будуть присутні, зокрема, Микола Томенко, Дмитро Видрін, Микола Азаров, Ян Табачник і Дмитро Табачник, Олександр Мороз, Анатолій Толстоухов, Юрій Павленко, Юрій Луценко, Петро Дорошенко, Петро Симоненко, Раїса Богатирьова, Віталій Шибко та інші.