Крамник і Топалов погодилися на 3:2

У неділю президент ФІДЕ, глава Калмикії Кірсан Ілюмжинов повідомив журналістам, що росіянин Володимир Крамник і болгарин Веселін Топалов продовжать матч за звання абсолютного чемпіона світу з шахів з шостої партії за рахунку 3:2.

"Після консультацій з Крамником годину тому і щойно з Топаловим я ухвалив рішення - завтра продовження матчу, завтра буде шоста партія. Природно, починатися вона буде з рахунку 3:2. О 15:00 за московським часом головний арбітр пан Гейсен включає годинник", - пояснив Ілюмжинов.

Крім того, голова ФІДЕ уточнив, що питання про претензії болгарської сторони щодо частих відвідин Крамником туалетної кімнати, а також про претензії команди Крамника до апеляційного комітету були успішно вирішені.

Нагадаємо, в неділю Ілюмжинов повернувся до Елісти, щоб особисто залагодити конфлікт у матчі. Він прийняв відставку Апеляційного комітету і тимчасово поклав на себе функції його керівника, поки на матч не прибудуть нові члени комітету.

Раніше за участю Ілюмжинова сторони домовилися, що за кожним гросмейстером впродовж всього матчу буде закріплена постійна кімната відпочинку, а представникам сторін буде надана можливість ретельно обстежувати ці приміщення.

Нагадаємо, в п`ятницю Крамник не з`явився на п`яту партію, за що йому було присуджено технічну поразку. Проте російський шахіст не підписав протокол про результат партії, заявивши, що не згоден продовжувати матч на умовах, запропонованих болгарською стороною.

Лента.ру